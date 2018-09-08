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بالصور.. 20 جنيها رسوم دخول المستقبلين للمسافرين بمطار القاهرة

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وكالات - حنان حمدتو

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أصدر مطار القاهرة الدولي، قرارا بدفع رسوم على دخول المستقبلين للمسافرين  في صالات  الانتظار بالمطار.

وقالت إدارة المطار إن  هذه التجربة ستبدأ من  داخل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بهدف التسهيل عليهم والحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول، وسيتم تخصيص مبلغ 20 جنيها للرسوم.

وأكدت مصادر بشركة مطار القاهرة، أن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، تابع بنفسه بدء دخول أول فوج للوقوف على مدى نجاح التجربة، والتعرف على ملامحها، حيث من المنتظر أن يتم تعميم الفكرة حال نجاحها، بباقى المطارات المصرية المجهزة بصالات تصلح لاستقبال المودعين والمستقبلين، للحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول.



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