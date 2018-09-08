  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
محامي الإخوان

أول تعليق لمحامي الإخوان على حكم«رابعة»

ترامب

واشنطن توجه ضربة جديدة للفلسطينيين

صورة الخبر

مصر تكتفي ذاتيًا من الكهرباء.. وهذا هو الدليل

لاعبي المنتخب

لقاء ناري بين الفراعنة والأرجنتين ..تعرف علي الموعد؟

فضبلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تفاصيل خطة الأزهر لمحاربة تزايد حالات الطلاق

أول تعليق لـ"ماضي" علي "مؤبد نائبه"

أول تعليق لـ"ماضى" على "مؤبد نائبه"

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

140 فنانا عالميا يقاطعون "يوروفيجن" إذا عقد بإسرائيل

140 فنانًا عالميًا يوجهون لطمة لإسرائيل

المدفعية التركية "تدمر" 60 هدفا لـ "داعش" شمال سوريا

شاهد.. المدفعية المصرية تحتفل بعيدها الذهبي

صلاح

«صلاح» يفاجئ الأمن الخاص به بأمر غريب

واشنطن توجه ضربة جديدة للفلسطينيين

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مؤشرات ضربة أمريكية لبشار الأسد

#

قرار جديد يشعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

#

هزة أرضية محتملة ستدمر المباني وتقتل الآلاف في إسرائيل

#

رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا

السفر

رسوم

استقبال

مطار القاهرة

صالات

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة جديدة للشعب الفلسطيني، بعد قرار وقف مساعدة اللاجئين "الأونروا"، حيث وقفت مساعدات مالية كانت مخصصة للمستشفيات.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت، بوقف الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية لمستشفيات فلسطينية في شرق القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الخطوة “تأتي كحلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها واشنطن على القضية الفلسطينية، بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى صفقة القرن”.

واعتبرت أن “التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر يمثل تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء، وعدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني”.

وأشارت إلى أن قطع المساعدات عن مستشفيات شرق القدس “يهدد حياة الآلاف من المرضى وعائلاتهم، ويلقي الى المجهول مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم”.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ذكرت اليوم أن الإدارة الأمريكية قررت قطع مساعدات سنوية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون للمستشفيات الفلسطينية في شرق القدس.

ونسبت الصحيفة لمسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن قرار قطع المساعدات يأتي ضمن نهج موسع لواشنطن بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى.

وسبق أن قررت واشنطن وقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين أنه “سيستمر في قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين، ما لم توافق القيادة الفلسطينية على مناقشة خطته للسلام التي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية”، والمعروفة بـ”صفقة القرن”.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ قرارها في ديسمبر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» واشنطن توجه ضربة جديدة للفلسطينيين
» بالأرقام.. صلاح يعادل قيمة منتخب النيجر كاملاً 75 مرة
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية