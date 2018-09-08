» موقع ليفربول: "راموس" يستفز "صلاح" بـ تعليق صادم

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يرى موقع "ليفربول ايكو" الصادر بالإنجليزية، أن مدافع ريال مدريد صدم كثيرًا من مشجعي محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بتصريحاته الجديدة عن حادثة إصابة "صلاح" في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.

وكشف "راموس" في تصريحاته لصحيفة "التليجراف" البريطانية، عن أنه غير نادم على إصابة "صلاح" في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الريال لثالث مرة على التوالي، حيث قال: "لا أشعر بذنب أو قلق حيال ذلك".

وعقب الموقع، في تقريره، أنه  من الواضح أن سيرجيو راموس ما زال لا يشعر  بالذنب بسبب المأساة التي انتهي بها نهائي دوري أبطال أوروبا، لـ محمد صلاح في مايو  الماضي.

وأوضح التقرير أن صراعا بدنيا على الكرة بين مدافع ريال مدريد وصلاح ترك نجم ليفربول يعاني من إصابة في الكتف، جعلته غير قادر على الاستمرار لبقية المباراة، وبالتالي، اضطر المصري الدولي إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 30 ، حيث فاز الريال بثالث أوروبي على التوالي.

كما تسببت إصابة "صلاح" الصعبة أيضًا افتقاده للمباراة الافتتاحية لكأس العالم في بلاده أمام أوروجواي، بالإضافة إلى نضاله طوال البطولة من أجل الحصول على اللياقة الكاملة في المباراتين المتبقيتين في روسيا.

وقال راموس لصحيفة التيلجراف: "إنني لا أشعر بقلق كبير حيال ذلك"، متابعًا: "لم أرغب أبداً في إيذاء منافس على أرض الملعب بالطبع، لذا فإن ضميري مرتاح بالفعل بشأن ما فعلته في تلك الليلة" .

وأضاف: "لن أتأثر بذلك على الإطلاق، أعرف أن المشجعين الإنجليز سوف يعاملون اللاعبين كما يستحقون، وأنا لست قلقاً من ذلك".

وجاءت هذه التصريحات، تزامنًا مع انطلاق الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والذي سيتنافس فيها المنتخب الاسباني أمام إنجلترا، بمعلب ويمبلي بـالعاصمة الانجليزية "لندن".

 وتوافق هذه المباراة المرة الأولى لكابتن إسبانيا وريال مدريد، سيرجو راموس، على الأراضي الإنجليزية منذ إصابته لـ"صلاح"، لذلك كان يتوجب على الصحفيين سؤاله في هذا الشأن.

وتشهد هذه المباراة أيضًا أول مباراة يخوضها المنتخب الإسباني منذ خروجه المخيب للآمال في كأس العالم في روسيا.

ويخوض منتخب إنجلترا اختبارًا صعبًا أمام إسبانيا في المباراة التي تجمعهما في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، السبت، بملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضاً منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في مونديال روسيا.

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