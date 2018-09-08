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الرى: إزالة 969 حالة تعد على النيل

آخر الأخبار

ازالة التعديات
ارشيفية

وكالات - حنان حمدتو

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الحكم علي المتهمين

عفروتو

مباحث قسم المقطم

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أفاد تقرير صدر عن وزارة الموارد المائية والري، بأنها  قامت خلال الأسبوع الحالي بإزالة  969 حالة تعد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها حققت بذلك معدلات غير مسبوقة كما ونوعا، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 413 إزالة على طول النهر وفرعيه، إلى جانب قيام قطاع الري بتنفيذ عدد 484 على منافع الري فيما قامت هيئة الصرف بتنفيذ 72 إزالة على منافع الصرف .

وأضاف التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل  قام بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجرى النهر، حيث تم خلال الأيام الستة الماضية إزالة 413 مخالفة، وشهدت  حالات الإزالات تطورًا نوعيًا تجسد في أعمال إزالة طرق ومدقات مخالفة لبعض الجزر، طبقا لما جري على مدار أربعة أيام متصلة بجزيرة البرانية بأشمون منوفية .فضلا عما شهدته هذه الفترة من إزالة أعمال بناء مخالف عديدة ومتنوعة . وقد كان لهذه الحملة مردودها الإيجابي الذي تمثل في قيام العديد من المخالفين بإزالة المخالفات بمعرفتهم وعلي حسابهم.

وفي سياق متصل قام قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات بتنفيذ حزمة من الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات خلال الأيام الستة الماضية، وأسفرت عن تنفيذ عدد (484) إزالة بالوجهين القبلي والبحري حيث تم إزالة عدد (252) بالوجه البحرى شملت (2) إزالة بمحافظة دمياط و(30) إزالة بمحافظة الشرقية و(22) إزالة بمحافظة الدقهلية و(20) إزالة بمحافظة القليوبية وأيضا (58) إزالة بمحافظة المنوفية و (35) إزالة بمحافظة الغربية و(5) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(40) إزالة بمحافظةالإسكندرية و(40) إزالة بمحافظة البحيرة.. بالإضافة إلى عدد (232) بالوجه القبلى شملت إزالة عدد (9) إزالة بمحافظة قنا عدد (13) إزالة بمحافظة سوهاج و (10) إزالة بمحافظة بنى سويف و(41) إزالة بمحافظة المنيا و(159) إزالة بمحافظة الفيوم .. وقد تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

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