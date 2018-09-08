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11 نوفمبر الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم

قضايا وحوادث

عفروتو
عفروتو

شيماء السيد

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الحكم علي المتهمين

عفروتو

مباحث قسم المقطم

متهمى قتل عفروتو

حجزت محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو" لجلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

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