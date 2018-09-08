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22 سبتمبر.. الحكم على 170متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

قضايا وحوادث

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

شيماء السيد

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تأجيل محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس

قاعدة بلبيس الجوية

بلبيس الجوية

تصوير قاعدة

سينما ريسانس

أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لجلسة 22 سبتمبر.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.



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