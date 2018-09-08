» اعتزال فنانة شهيرة بعد تعدي ابنها عليها بالضرب

08 سبتمبر 2018 - 03:23 م

وجهت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي رسالة مفاجئة لجمهورها، بعد الخلاف الذي وقع بينها وبين نجلها مارك حدشيتي، حيث أعلنت على الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها بحسب "سبوتنك".

ودعت "نادين" متابعيها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، معلنة اعتزالها الفن، قائلة: "شكرا لكل محب وكل من دعم مسيرتي الفنية وكل من استفذني لأقدِم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع".

وكانت نادين الراسي قد كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها، وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلاف بينهما، في الوقت الذي نفى فيه مارك تصريحات والدته، وأكد أنها هي التي كانت تضربه، وهي في حالة هيستيرية، بينما كان يحاول تهدئتها فحسب.