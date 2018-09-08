الإعدام والمؤبد لـ4 أشخاص من القليوبية بقضية «فض رابعة»

08 سبتمبر 2018 - 03:37 م

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، بوقت سابق اليوم، حكمها في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" والتى وقعت أحداثها فى أغسطس 2013.

وقضت بإعدام 75 متهمًا بينهم القيادي محمد البلتاجى من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإبراهيم فرج " مدرس" من قرية كفر أبو زكري مركز بنها بالإعدام شنقا.

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ "أحمد عبد الوهاب موسى" مدرس، من قرية الشموت مركز بنها، وقضت أيضا بالسجن المشدد لـ محمد عبدالله فرماوي "مهندس" قرية بطا موكز بنها.

وبدأت الجلسة في العاشرة ونصف صباحا، وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة واكتظت قاعة المحكمة بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بجانب وفد دبلوماسي من السفارة الأمريكية وسفارات أجنبية.

كانت المحكمة بدأت نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة "ثورة 30 يونيو" وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، بحسب ما نسبته المحكمة للمتهمين.