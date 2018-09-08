محافظ القليوبية يعتمد حركة الإدارات التعليمية

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قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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محافظ. القليوبية. يعتمد. حركة. الادارات. التعليمية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بناءً على قرار لجنة القيادات بالمحافظة وذلك بعد الاطلاع على قرار اللجنة المشكلة برقم 435 لسنة 2018م بتاريخ 10/7/2018م ووفقًا لأحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقا للقانون 139 لسنة 81 والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007م والقانون 92 لسنة 2012م ولائحته التنفيذية وذلك للمتقدمين لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية.

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن الحركة شملت استمرار السيد عز العرب فى منصبه مديرًا لإدارة بنها وخالد جرامون مديرًا لإدارة العبور وصلاح محروس للخانكة، وشملت تعيين هالة حسام مديرًا لإدارة كفر شكر ومصطفى الشيخ عمر بطوخ ومحمد عبد المقصود بشبين القناطر.


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