حقيقة هروب تامر عبدالمنعم خارج مصر

08 سبتمبر 2018 - 04:14 م

تواترت أنباء على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، عن هروب الإعلامي تامر عبدالمنعم خارج مصر بعد تأييد الحكم بحبسه 3 سنوات، في قضية إصدر شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وقال الإعلامي المعارض من الخارج سامي كمال الدين، إن تامر عبدالمنعم هرب خارج مصر بعد تأييد الحبس عليه، وكتب ساخرًا عبر صفحته«: ?تامر عبد المنعم الذي طلب تسليمي إلى مصر .. وقال: منتظر سامي كمال الدين في مطار القاهرة.. أنا اللي منتظرك في مطار تركيا» .

من جانبه كشف معروف صبري، محامي الفنان تامر عبدالمنعم، تفاصيل الحكم الصادر بحق موكله بالحبس 3 سنوات، مؤكدا أنه بعد تداول الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي، حول تأييد حكم الحبس الصادر من جنح مستأنف الدقي بخصوص النزاع القائم بين عبدالمنعم والفنان محمد فؤاد، وجب إيضاح الأمر.

وقال صبري: "هذا الحٌكم ليس نهاية المطاف، فنحن بانتظار أسبابه لتقديم الاستشكال لإيقاف التنفيذ، والبدء في إجراءات النقض".

وأضاف أن الفنان تامر عبدالمنعم متواجد حاليا خارج مصر، حيث يقوم بتصوير برنامج جديد منذ 4 أيّام، وسوف يعود خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة.

وأشار إلى أن هذا النزاع القائم بين الفنانين نزاع حول شيكات مرتبطة بعمل فني (مسلسل الضاهر) والذي توقف بعد سحب تراخيصه، وتصاريحه من الرقابة على المصنفات، وأن الفنان تامر عبدالمنعم بدوره مؤلفًا للعمل عدّل كافة الإصلاحات الواردة على السيناريو، وهو يشير إلى أن الرقابة ستوافق مجددا على العمل، وبالتالي تم استخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة، وبات استئناف التصوير وشيكا.

وواصل المحامي:" الشيكات موضوع الخلاف صادرة كما نوَّهنا، بسبب عمل فني وهى صادرة من حساب شركة ماركيز هاوس، المملوكة للفنان تامر عبدالمنعم بصفتها الشركة المنتجة للعمل، والمنفذة له".

ولفت إلى أن هناك شركاء في العملية الإنتاجية لكل منهم حصة بالعمل، وليس معنى أن الفنان تامر عبدالمنعم هو صاحب التوقيع أن يكون هو المسؤول الوحيد، لسداد المبلغ، حتى وإن كان هذا المبلغ لا يستحقه الفنان محمد فؤاد في الوقت الراهن، فليس من المنطقي أن يكون العمل متوقفًا والجميع في حالة خسارة، والوحيد الذي يربح هو الفنان محمد فؤاد، لمجرد أنه حصل على شيكات من الشركة وقت توقيعه على العقد.