«الأوقاف» تتخذ قرارًا صارمًا بشأن التدخين

08 سبتمبر 2018 - 04:21 م

أكدت وزارة الأوقاف، أن التدخين في أماكن العمل الرسمي بالوزارة أمر يستدعي المساءلة الواجبة الفورية، بخاصة وأن طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، أو بديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم، أو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو بمستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها تأبى ذلك المسلك الضار بصحة الإنسان وتعطيل مصالح العمل.

وطالبت جميع العاملين بالمساجد، بخاصة العمال، بمراعاة ذلك، حرصًا على إعطاء نموذج للانضباط والصورة التي يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها.

ويأتي ذلك تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التى تحظر التدخين في أماكن العمل، خاصة القانون رقم 154 لسنة 2007 بحظر التدخين في المصالح الحكومية وتقرير عقوبة الغرامة.



