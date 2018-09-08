«الأثار»: الإعلان عن عمل أثرى خضم السبت المقبل

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وكالات

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اثار

خالد العناني

مقبرة ميجو

كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه من المقرر أن يشهد السبت المقبل الإعلان عن عمل أثري ضخم.

جاء ذك في تصريحات صحفية، السبت، عقب افتتاح مقبرة "ميحو" في سقارة أمام الجمهور، لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940.

وتوجه العناني عقب الافتتاح لتفقد المقبرة الجنوبية لهرم الملك زوسر والمغلقة أمام الجمهور، للوقوف على سير الأعمال الجارية بها، استعدادا لافتتاح المجموعة الجنائزية للهرم المدرج بعد الانتهاء من مشروع ترميمه خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف العناني أنه في بداية عام 2019، سيتم إعلان الانتهاء من ترميم وأعمال تطوير هرم زوسر، كأقدم بناء حجري كامل في العالم.


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