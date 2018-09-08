طماطم وادي النطرون والنوبارية بها مرض فيروسي ليس له علاج

08 سبتمبر 2018 - 04:26 م

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه بمجرد وصول شكاوى للوزارة بخصوص مشاكل في محصول الطماطم، توجهت لجنة إلى منطقتي وادي النطرون والنوبارية، وأخذت عينات من النباتات وتم فحصها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تبين إصابة النبات بمرض تجعد الأوراق، وهو مرض فيروسي ليس له علاج.

وتابع أن التقاوي تم شرائها من إحدى شركات القطاع الخاص، ولهم الحق في طلب تعويضات منها.

