19 سبتمبر.. الحكم على متهم بأحداث مشيخة الأزهر

08 سبتمبر 2018 - 04:34 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت وأمانة سر أحمد صبحي، ثاني جلسات إعادة محاكمة متهم "حدث" في إعادة إجراءات محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن 3 سنوات في اتهامه بـ"أحداث مشيخة الأزهر" لجلسة 19 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا على المتهم غيابيًا في اتهامه بأحداث مشيخة الأزهر، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وتم إعادة إجراءات المحاكمة.



