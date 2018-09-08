إيقاف مدير عام نقابة «الصحفيين» وإحالته للتحقيق

08 سبتمبر 2018 - 04:35 م

أحال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، سعيد حسني، مدير عام النقابة، إلى التحقيق مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق لقيامه دون الرجوع إلى السكرتير العام بتكليف رضا حسين، معاون النقابة، والذي توفي الأسبوع الماضي، بتوزيع بواسطة جرائد إلى أماكن بعيدة.

وأشار "زكريا" في القرار إلى أن تلك الأماكن لا تخص النقابة دون مراعاة لحالة المعاون الصحية، وتوقيع جزاء عليه بالخصم من رابته مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقد صدر القرار بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 وعلى اللوائح الداخلية للنقابة.







