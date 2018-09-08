بعد أسابيع.. محاكمة اتحاد الكرة

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النائب البرلماني فرج عامر
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فرج عامر

اتهم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسؤولى المنتخب الوطنى بالتقصير فى حماية لاعبى المنتخب ببطولة كأس العالم روسيا 2018، متوعدًا اتحاد الكرة بالمحاكمة خلال دور الانعقاد القادم.

واعتبر "عامر"، فى بيان له، اليوم السبت، أن قدرة مسؤولي المنتخب الوطني، على منع مجموعة من مشجعي محمد صلاح من محاولة التسلل لفندق مقر إقامة المنتخب ببرج العرب، قبل مباراة النيجر مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بمثابة دليل إدانة لمسؤولي الجبلاية على ما حدث مع لاعبي منتخب الفراعنة خلال إقامتهم بأحد الفنادق الروسية في أثناء خوضهم لمباريات كأس العالم بروسيا.

ورأى "عامر"، أن دليل الإدانة لا يحتاج إلى التحقيقات التي تجريها إحدى اللجان؛ كما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذه الواقعة تحديدا لا تحتاج إلى أى أدلة أخرى لمحاكمة اتحاد الجبلاية على مهزلة الفريق القومي لكرة القدم في كأس العالم بروسيا.

وقال "عامر"، "لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لن تسكت على هذا الملف الذى سيكون أول ملف يتم عرضه على اللجنة مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والذى سوف يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الوزير أمامه فرصة حتى قبل شهر أكتوبر المقبل لمحاكمة اتحاد الجبلاية على مهزلة روسيا لأن اللجنة لن تصمت أبدا".


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