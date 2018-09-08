» العراق.. فرض حظر التجوال في البصرة

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العراق

البصرة

حظر التجوال

أفاد بيان عسكري بأن السلطات العراقية فرضت حظر التجول في مدينة البصرة بدءا من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم السبت.

وتشهد البصرة، احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام بسبب الغضب من الفساد السياسي، ونهب محتجون مبان حكومية وأضرموا النار فيها.

وعقد مجلس النواب العراقي السبت، جلسته الاستثنائية بخصوص حل أزمة محافظة البصرة، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء والمسؤولين الآخرين المعنيين.

وقال العبادي خلال الجلسة: "إننا نواجه تحدياً جزء منه سياسي لتحقيق مطالب أهالي البصرة المحقة"، مشيراً إلى وجوب عزل الجانب السياسي عن الجانب الأمني والخدمي.

وحذر العبادي في كلمته بمجلس النواب، من تحول الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة، قد تتسبب بانفلات الأوضاع في عموم العراق، مشيراً إلى أن الخراب في البصرة هو خراب سياسي.

وأضاف العبادي أنه تم استثناء محافظة البصرة من بعض فقرات الموازنة والقرارات الحكومية لتنفيذ الخدمات العامة وحفظ الأمن في المحافظة، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه القرارات بحل سريع للمشاكل العالقة والمتراكمة من الحكومات السابقة، التي تسببت بوصول الأوضاع في المحافظة إلى هذه المرحلة.


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