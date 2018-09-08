حادث المنشية.. «تليمة» يثير المتاعب مجددًا!

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على مدى عقود طويلة من الزمن، درج الإخوان فى أدبياتهم، كتبًا ومجلات وصحفًا.. وغيرها، على الترويج لاعتبار حادث المنشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر مجرد تمثيلية للإيقاع والفتك بهم، أعدها نظامه بالتعاون مع أجهزة مخابرات غربية، ومن "كتر الزن الإخوانى على الودان" كان كاتب هذه السطور من المقتنعين بهذه الرواية الإخوانية.

لكن، شهد شاهد من أهلها، فقد ذكر منذ أيام قليلة أحد الكوادر الإخوانية وهو الشيخ عصام تليمة - على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أن المرشد الإخوانى الأسبق المستشار مأمون الهضيبى اعترف بأنه يعلم من الإخوانى الذى أطلق الرصاص على عبد الناصر، ولم يكن محمود عبد اللطيف الذى أُعدم.


ووجه "تليمة"، عتابًا بل نقدًا شديدًا للهضيبى لمنعه تداول هذه المعلومة فى الأوساط الإخوانية، وتفاصيل أخرى أغلقت أفواه الناس على حد تعبيره، ونتج عنها التلفيق لمعلومات زائفة والإلحاح عليها داخل الأوساط، الإخوانية ثم تصديرها للرأى العام.


هذه معلومة، ليدرك الناس أن الإخوان شأنهم كشأن أى تيار (سياسى) آخر، ليسوا ملائكة فى مجتمع سياسى شيطانى كما يحاولون تصوير أنفسهم باعتبارهم صوت الحق والقوة والحرية، وأنهم "الجماعة الربانية"، وتصوير الآخرين بأنهم أتباع الشيطان وسدنة الباطل.. بل هم بشر ولهم خطاياهم فى الكذب والدجل وتكميم أفواه الأتباع والأشياع، إلا ما رحم ربى.


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