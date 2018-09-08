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تكريم جامعة المنيا في مؤتمر «مناهضة التحرش»

قبلي وبحري

مؤتمر التحرش بجامعة لقاهرة
مؤتمر التحرش بجامعة لقاهرة

جمال زكى

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تكريم

جامعة المنيا

جامعة القاهرة

مؤتمر لمراة

كرمت جامعة القاهرة، جامعة المنيا بمنحها درع الجامعة خلال مشاركة الأخيرة فى مؤتمر "مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة"، والذى أقيم بجامعة القاهرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة لدعم المرأة.

وضم وفد جامعة المنيا كلًا من الدكتور جمال عاطف عبدالغني، المدرس بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة و6 طالبات من كلية الحقوق أصدقاء الوحدة.

وأشار الدكتور محمد جلال حسن، رئيس جامعة المنيا، إلى أن مشاركة وحدة مناهضة العنف في الجامعة تأتى من انطلاق حرص الجامعة على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الخارجية التى تمس مصلحة الجامعة والمجتمع؛ من أجل إحداث طفرة حقيقة في شتى الجوانب والقيام بدور الجامعات المنوط  بها خدمة المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور حسن سند، عميد حقوق المنيا، إن مشاركة الوحدة في فعاليات مؤتمر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالقاهرة كان فرصة لوحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا لعرض تجربتها بالتوازى مع تجربة جامعة القاهرة في كيفية مواجهة تلك الظاهرة من خلال ما اعتمدته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق، من انتهاج محورين للمعالجة والمواجهة، أولهما محور "المعالجة الاستباقية" وذلك من خلال التوعية والتثقيف بعد إقامة أكثر من 30 فاعلية ما بين ندوات وورش عمل وبرامج داخل الجامعة وقوافل توعوية خارج الجامعة، والمحور الثاني حول "المعالجة القانونية" بتوقيع الجزاء المناسب إداريا وتأديبيا على كل من يثبت انحرافه بالسلوك تجاه المرأة.

وفى نهاية المؤتمر حصلت جامعة المنيا على  درع وحدة "مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة" بجامعة القاهرة، لعرضها المتميز عن تجربتها، تسلمها الدكتور جمال عاطف منسق الوحدة.

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