» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

المصريون ـ متابعات
تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد "«المد للرئيس» فى البرلمان؟!"، كما ننشر "«الهلباوى»: بالأدلة الموثقة.. عبدالناصر كان «إخوانيًا"، كذلك "اتجاه لعزل المنتمين لـ«الإخوان» من وظائف الحكومة".
وننشر أيضًا " القصة الكاملة لزلزال إذاعة القرآن الكريم"، وكذلك "الإعلام الإسرائيلى: هل يعيش مبارك أيامه الأخيرة؟"، وأيضًا " علاء مبارك يرد على وصفه بـ«الممحون»".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ بالأسماء.. اختفاء نجوم الإعلام فى ظروف غامضة
ـ هكذا رد حزب «النور» على اتهامه برفض «بناء الكنائس»؟
ـ تشمل قيادات الإخوان..7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها
ـ دعوة المتحدث باسم الإخوان للحوار تفجر الجدل
ـ القصة الكاملة لمواجهات والد «الزمر» مع وزراء داخلية «مبارك»
ـ حكايات وأسرار«الصوفية الجهادية» (ملف)
ـ فتنة«التبرع بالأعضاء».. بين المشايخ والأطباء
ـ المسكوت عنه فى حوارات الرؤساء والوزراء
ـ بعد دعوات واسعة للمقاطعة.. حملة «خليها تحمض» للخلف در
ـ «بيزنس» وكلاء اللاعبين فى مصر
ـ سجناء بعد إطلاق سراحهم:«إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»
ـ السائقون للركاب:«إحنا الحكومة والقانون»
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