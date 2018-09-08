» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

08 سبتمبر 2018 - 05:19 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد "«المد للرئيس» فى البرلمان؟!"، كما ننشر "«الهلباوى»: بالأدلة الموثقة.. عبدالناصر كان «إخوانيًا"، كذلك "اتجاه لعزل المنتمين لـ«الإخوان» من وظائف الحكومة".

وننشر أيضًا " القصة الكاملة لزلزال إذاعة القرآن الكريم"، وكذلك "الإعلام الإسرائيلى: هل يعيش مبارك أيامه الأخيرة؟"، وأيضًا " علاء مبارك يرد على وصفه بـ«الممحون»".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ بالأسماء.. اختفاء نجوم الإعلام فى ظروف غامضة

ـ هكذا رد حزب «النور» على اتهامه برفض «بناء الكنائس»؟

ـ تشمل قيادات الإخوان..7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها

ـ دعوة المتحدث باسم الإخوان للحوار تفجر الجدل

ـ القصة الكاملة لمواجهات والد «الزمر» مع وزراء داخلية «مبارك»

ـ حكايات وأسرار«الصوفية الجهادية» (ملف)

ـ فتنة«التبرع بالأعضاء».. بين المشايخ والأطباء

ـ المسكوت عنه فى حوارات الرؤساء والوزراء

ـ بعد دعوات واسعة للمقاطعة.. حملة «خليها تحمض» للخلف در

ـ «بيزنس» وكلاء اللاعبين فى مصر

ـ سجناء بعد إطلاق سراحهم:«إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»

ـ السائقون للركاب:«إحنا الحكومة والقانون»