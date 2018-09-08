كيف نصل الي اكتفاء ذاتي في محصول القمح

1- على مستوى المزارعين:



- الاهتمام بنشر الوعى لدى المزارعين بقومية زراعة وانتاج القمح والحبوب الأخرى للاكتفاء الذاتي، وذلك بحشد وتسخير وسائل الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة وتلفاز وفضائيات يشترك فيها وزارات الزراعة والاعلام والتعليم والأوقاف ، والاستعانة بمنابر المساجد في خطب الجمعة والدروس اليومية والأسبوعية ، وحتى فى المدارس والجامعات.

- الاهتمام بنشر الوعى لدى المزارعين بقومية زراعة وانتاج القمح والحبوب الأخرى للاكتفاء الذاتي، وذلك بحشد وتسخير وسائل الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة وتلفاز وفضائيات يشترك فيها وزارات الزراعة والاعلام والتعليم والأوقاف ، والاستعانة بمنابر المساجد في خطب الجمعة والدروس اليومية والأسبوعية ، وحتى فى المدارس والجامعات.