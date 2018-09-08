» العراق.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 7

08 سبتمبر 2018 - 05:36 م

ارتفع عدد قتلى احتجاجات محافظة البصرة العراقية، التي وقعت أمس الجمعة، إلى 7.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مسؤول في دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن "عدد قتلى المتظاهرين ارتفع إلى 7 إثر استقبال المستشفى العام بالمدينة جثث 4 شبان قضوا خلال احتجاجات أمس".

وأضاف أن "التشريح الأولي للجثث يفيد بأنهم قضوا بالرصاص الحي"، مشيرا إلى أن 50 آخرين أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات، اثنان منهم من قوات الأمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 3 متظاهرين قتلوا خلال احتجاجات أمس، وأصيب 50 آخرون، اثنان منهم من أفراد الأمن.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى من المتظاهرين في البصرة إلى 18 قتيلا، منذ مطلع سبتمبر الجاري، وإلى 33 منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو الماضي.

وفي السياق، قررت السلطات الأمنية إعادة فرض حظر التجول في المحافظة.

ومساء الجمعة، اقتحم محتجون غاضبون مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرموا النار فيها لتحترق بالكامل.

ولاحقًا، عبّرت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها الشديد" لوقوع الحادث، فيما أعربت طهران عن احتجاجها وطالبت بمحاسبة المتورطين.

والخميس، أضرم مئات المحتجين الغاضبين النيران في مقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من إيران، على رأسها "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، فيما يتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة "الفساد".



