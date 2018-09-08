» إحالة رئيس هيئة التأمين الصحي للجنايات

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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النائب العام

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بإحالة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق و9 آخرين من المسئولين بذات الهيئة وشركات مقاولات إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضح النائب العام، اليوم السبت، أن قرار الإحالة جاء لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية، بهدف تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه المملوك للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكمل القرار، أن الواقعة شهدت تحايل وتلاعب فى أسعار القيمة التقديرية لأحدى المناقصات.



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