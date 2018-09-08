ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 78 قتيلًا

08 سبتمبر 2018 - 05:39 م

ارتفعت اليوم السبت حصيلة ضحايا اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا إلى 78 قتيلًا و210 جرحى.

وأوضح بيان نشرته، إدارة شئون الجرحى في طرابلس (تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق)، أن الحصيلة الجديدة تضم ضحايا المواجهات منذ اندلاعها في 26 أغسطس الماضي، وحتى منتصف اليوم.

ولليوم الرابع على التوالي يسود طرابلس هدوء حذر، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الثلاثاء الماضي، برعاية أممية.

وشهدت المدينة اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على نفوذ ونقاط تمركز؛ أبرزها: "اللواء السابع"، وهو فصيل مسلح من مدينة ترهونة (88 كلم جنوب شرق العاصمة)، وكتيبة "ثوار طرابلس" التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وبينما أعلن اللواء السابع أنه يسعى لتطهير العاصمة من المليشيات، تنفي حكومة الوفاق تبعية اللواء السابع، لقواتها، وتقول إنها قامت بحله في أبريل الماضي.



