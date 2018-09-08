» مفاجأة.. غانا تسقط أمام كينيا بهدف «أبوكو»

08 سبتمبر 2018 - 05:44 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، سقط منتخب غانا أمام نظيره الكيني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «موي ستاديوم»، بمدينة «كاساراني» الكينية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسجل هدف منتخب كينيا نيكولاس أبوكو لاعب غانا "خطأ في مرماه" بالدقيقة 39 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب المنتخب الكيني أونيانجو في الدقيقة 62.

وحصد منتخب كينيا أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة خلف منتخبا غانا وسيراليون بفارق الاهداف، بينما يحتل منتخب اثيوبيا المركز الرابع والاخير دون رصيد من النقاط.

ويلتقي غدًا منتخبا اثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات المجموعة ذاتها، ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المراكز الأولى والثانية فى المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد المنظم" الذى يشارك فى التصفيات أيضًا.