تشكيل المنتخب أمام النيجر.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تشكيل فريقه لمواجهة النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أيمن أشرف.
خط الوسط : علي غزال - طارق حامد - محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه".
خط الهجوم : محمد صلاح - مروان محسن.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع على قنوات بي ان سبورت 5 وقناة النيل للرياضة، والقناة الثانية الأرضية.
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