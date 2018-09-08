تشكيل المنتخب أمام النيجر.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

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النيجر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تشكيل فريقه لمواجهة النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أيمن أشرف.

خط الوسط : علي غزال - طارق حامد - محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم : محمد صلاح - مروان محسن.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع على قنوات بي ان سبورت 5 وقناة النيل للرياضة، والقناة الثانية الأرضية.

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