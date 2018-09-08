«تواضروس»: موت إبيفانيوس هز الكنيسة

08 سبتمبر 2018 - 06:00 م

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن موت أسقف ورئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس الراحل، والذى كان محبوبًا وهادئًا، أحدث هزة وأزمة للكنيسة، وأنه حان الآن وقت اليقظة والمراجعة.

وأضاف خلال ترأسه قداس ذكرى الأربعين على رحيل بمقر الدير، اليوم السبت، أن الإنسان يجب أن يقف صادقًا أمام نفسه ومستعدًا ليوم رحيله، مشيرًا إلى أن الراحل كان ممن يحفظون الهدف جيدًا لحياته، وأن كل إنسان عليه أن يراجع هدفه في الحياة ليس للرهبان فقط ولكن من أجل الإنسان.

وشدد البابا على أن الحياة الرهبانية هي حياة إنجيلية، وأن على الراهب أن يطيع الوصية جيدًا، وأن الراحل كان شخصًا روحانيًا وعالمًا جليلًا، يتقن عدة لغات.

وأكد البابا أن الكنيسة تعتبر رحيل الأنبا إبيفانيوس جرس إنذار واستفاقة حقيقية تدفع الكنيسة لمراجعة المحبة التي نعيشها الأن.

وافتتح البابا أمس، مبنى الضيافة والمؤتمرات في الدير، كما وُزع كتابًا تذكاريًا أعده الدير عن الأنبا إبيفانيوس، في ذكرى مرور أربعين يومًا على مقتله واستشهاده، والذي وصفه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها بمصر بأنه شهيدًا.