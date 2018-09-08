ماذا قال «صباحي» عن «إعدامات الإخوان»

08 سبتمبر 2018 - 06:19 م

قال السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي، إن أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل.

ويأتي تعليق صباحي عقب الحكم الصادر من الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« أحكام الاعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل. يارب مكن مصر ان تتطهر من الظلم والكراهية وان تتجمل بالعدل والمحبة».

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين في نفس القضية التي تضم 739 متهما بعضهم هارب.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأيضا بالسجن عشر سنوات 23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق و22 اخرين "أحداث."

وحكمت جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات للمصور الصحفي محمود أبوزيد "شوكان"، و215 اخرين. وقضى شوكان أكثر من مدة العقوبة محبوسا على ذمة القضية؛ حيث ألقي القبض عليه في أغسطس 2013.

وانقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.

عقدت المحكمة في معهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. والحكم أول درجة ويحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض عقب صدور حيثياته.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015 بعد اتهامهم بـ"التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص،" بحسب نص قرار الإحالة.

وفضت قوات الأمن اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)بالقاهرة والنهضة بالجيزة في أغسطس 2014.