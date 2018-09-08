أئمة يجمعون تبرعات لترميم تمثال "زعيم الإلحاد"

08 سبتمبر 2018 - 06:34 م

أبرزت وسائل الإعلام في طاجيكستان قصة أئمة بعض المساجد في جنوب البلاد الذين جمعوا تبرعات لترميم تمثال لينين قائد الثورة البلشفية الذي فرض الإلحاد على بلادهم لمدة 70 عاما.

وأشارت التقارير، بحسب شبكة "بى بى سى"، إلى أنه تمت إعادة طلاء التمثال باللون الذهبي وتركيب يد جديدة بدلا من تلك التي فقدت.

وقالت مصادر بمجلس بلدية شاهريتوس لإذاعة أوزودي إنها فكرة الأئمة الذين أرادوا تجديد حديقة البلدة.

وكان قد تم نصب التمثال خلال الحقبة السوفييتية عام 1980 وكان الأطول في جنوب طاجيكستان. وبعد الاستقلال عام 1991 تعرضت أغلب تماثيل لينين للتحطيم.