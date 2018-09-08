ليبيا تتعادل سلبيًا مع جنوب أفريقيا

08 سبتمبر 2018 - 06:41 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة منتخب جنوب أفريقيا أمام ليبيا، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "موزيس مابيدا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

وحافظ منتخب ليبيا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على جانب افريقيا صاحب الوصافة، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجزر سيشيل فى المركز الرابع والاخير دون رصيد من النقاط.

كان منتخب نيجيريا حقق فوزاً عريضاً على سيشيل بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "لينيت" فى جزر سيشيل، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وجاءت أهداف منتخب نيجيريا عن طريق أحمد موسى المحترف حالياً فى نادى النصر السعودى وشيدوزى أوازيم وإيجالو فى الدقائق 15 و34 و57 من عمر المباراة، ليحصد منتخب "النسور الخضر" أول ثلاث نقاط فى مشواره بالتصفيات.

يذكر أن منتخب نيجيريا خسر مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، بينما خسر منتخب سيشيل أمام ليبيا بنتيجة 5 – 1.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المراكز الأولى والثانية فى المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد المنظم" الذى يشارك فى التصفيات أيضًا.