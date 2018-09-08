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12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق

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قصف إيراني على شمال العراق
قصف إيراني على شمال العراق

وكالات - خالد الشرقاوي

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ارتفع حصيلة القصف الجوي والمدفعي الإيراني، اليوم السبت، على معسكر لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران" (حدكا) المعارض لطهران في أربيل عاصمة إقليم شمال العراق إلى 12 قتيلا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شيروان جلال، نائب مدير صحة قضاء "كويسنجق"، قوله: إن القصف أودى بحياة 12 شخصا، بينهم قياديون، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح.

وأكد "جلال" أن حالات بعض المصابين حرجة، وأنهم يواصلون تقديم العلاج اللازم لهم.

من جانبه، نشر التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد قصف معسكر "حدكا"، مشيرا إلى أن الحرس الثوري هو من نفذ القصف بـ5 صواريخ أرض أرض.

ووفق وسائل إعلام محلية بإقليم شمال العراق، جرى استهدف معسكر الحزب في قضاء كويسنجق خلال اجتماع لكوادر الحزب.

وأوضحت أنه من المصابين في قصف المعسكر، القيادي البارز في الحزب، مصطفى مولودي.

من جانبه، أقر "حدكا"، في بيان له، تعرض معسكره للقصف، مبينا أن القصف أدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص دون الكشف عن عددهم.

وأضاف، في بيان، أن هجوما عنيفا استهدف المعسكر عقب تحليق طائرات استطلاعية بدون طيّار إيرانية في المنطقة.

وينشط الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران، المعارض لطهران، في معسكرات ضمن محافظة أربيل بإقليم شمال العراق، منذ 1996.

ويعد الهجوم الأخير لإيران على معسكر الحزب أكبر هجوم لها منذ بدء نشاط الأخير في أربيل.


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