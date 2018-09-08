تأجيل محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

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البترول

المحكمة

تأجيل

الجنايات

أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

واستمعت المحكمة لشهادة الخبير الفني والذي حضر مع مترجمة وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لاستكمال شهادة الخبير ومن المقرر أن تحدد جلسة خلال هذا الأسبوع لسماع شهادته.

وقدم جميل سعيد المحامي الحاضر مع المتهم الأول حافظة مستندات وطالب بالتأجيل حتى تتطلع النائب عليها.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.



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