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بسيونى همام أمينا للشباب والإعلام بحزب المصريين الأحرار بالبدارى

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بسيوني همام
بسيوني همام

عبدالراضي الزناتي

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السياسة

أسيوط

المصريين الاحرار

محو الامة

بناء علي تعليمات النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بإعادة تشكيل أمانات الحزب بالمراكز، فقد تم تجديد الثقة بالمحامي بسيونى عبدالحميد همام ،كأمينا لشباب الحزب بالبدارى، من قبل أمين الحزب بالبدارى حسام ثابت أبوعين، كما تم تكليفه كمتحدث باسم الحزب بالمركز، جاء ذلك بناء علي قرار الإعلامي حسين عثمان أمين إعلام المحافظة.

كان اليوم قدعقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط برئاسة المهندس جمال عباس عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب، اجتماعًا تمهيديًا لبحث خطة الحزب في الفترة القادمة خاصة بعد توليه مسئولية الحزب، وذلك بحضور محمود العسيري الأمين العام المساعد للحزب وعبدالله تمام أمين التنظيم وحسين عثمان المتحدث الرسمي للحزب ومحمد أبوعين، أمين الشباب، وعلي شوقي أمين المحليات، وأشرف عثمان أمين خدمة المواطنين واعتماد عمر أمينة المرأة.

واستعرض الأمين العام التشكيلات النهائية للأمانات المختلفة بالمراكز والأقسام وطالب الجميع بسرعة إعادة هيكلة الأمانات بما يتماشى مع سياسة الحزب والدولة الجديدة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة القادمة والدفع بكوادر قادرة على الالتحام بمشاكل المواطنين من ذوي السمعة الحسنة، مؤكدًا أنه ليس الأهمية بالكم ولكن بالكيف وبالعناصر القادرة على العطاء التي تبتعد عن المصالح الشخصية وتعلي مصلحة الوطن .

وأكد "عباس"، أن القيادة السياسية واعية وتقف على مسافة  واحدة مع كافة الأحزاب السياسية لا تعلو حزبًا على آخر لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن، مشددًا على ضرورة عودة الحزب بأسيوط إلى سابق عهده في الالتحام مع مشاكل وهموم المواطنين، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد عددًا من الفعاليات الهامة خاصة الصحة والشباب والتثقيف السياسي والمرأة ومبادرة أسيوط بلا أمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وكذلك عودة القوافل الطبية للقرى والنجوع الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة الصحة.

ودعا عباس كافة الأعضاء بالحزب بأعداد ملفات بالتعاون مع لجنة الحكماء التي تم تشكيلها مؤخرا بالحزب  لكافة المشاكل الشائكة التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا مشيدا بالتعاون المثمر مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الجديد الذي يفتح باب المحافظة على مصرعيه للعمل والمشاركة المجتمعية.

وفي نهاية الاجتماع فوجئ الأمين العام للحزب بقيام الأعضاء بالاحتفال بعيد ميلاده، مهنئين له بتوليه المسئولية وعيد الميلاد وأن ذلك عهد جديد يتواصل من خلاله الأعضاء مع بعضهم البعض كأسرة واحدة.


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