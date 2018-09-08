» «كين»: «راموس» لم يفعل ما يؤذي محمد صلاح

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ليفربول

صلاح

راموس

كين

علق هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، على الإصابة القوية التي تعرض لها محمد صلاح مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، والتي حرمته من استكمال المواجهة التي انتهت بتتويج الفريق الملكي بطلا للمسابقة بعد الفوز بنتيجة (3-1) بشهر مايو الماضي.

وقال كين في تصريحات نقلها موقع «givemesport»: "لم أتحدث إلى جوردان هندرسون (لاعب ليفربول) عن نهائي دوري الأبطال، لا أعتقد أنه يريد الحديث عن ذلك كثيرًا، وأنا أيضًا".

وتحدث مهاجم توتنهام عن راموس قائلا: "إنه لاعب تنافسي بشكل كبير ومدافع عظيم جدا بالكرة وبدونها، لعبت ضده العام الماضي أمام ريال مدريد".

وأضاف عن لقطته الشهيرة مع صلاح: "هو مدافع قوي ويجيد الالتحامات، لا أعتقد أنه قام بشيء خارج عن المألوف في هذه اللقطة".

وأتم صاحب الـ25 عامًا تصريحاته قائلا: "الحكام يتواجدون في المباريات للفصل في مثل هذه الأمور التي يقوم فيها راموس ببعض التدخلات القوية".

يُذكر أن راموس أكد عدم تخوفه من معاملة الجمهور الإنجليزي في إستاد ويمبلي، مؤكدًا أنه لم يحاول على الإطلاق إصابة أي لاعب في الملعب.


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