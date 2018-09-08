  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

مصر

بث مباشر.. مباراة مصر والنيجر

خالد الجندي

«خالد الجندي» يكشف سبب لجوء الشباب للانتحار

إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟

إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟

عازر

«عازر» ترد على نشر صورتها على غلاف «صوت الأزهر»

المفتي السابق علي جمعة

لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟

قضية فض رابعة

دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»

قصف إيراني على شمال العراق

12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق

حمدين صباحي

ماذا قال «صباحي» عن «إعدامات الإخوان»

أرشيفية

مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»

"جمعة" يوضح:

لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟

آخر الأخبار

المفتي السابق علي جمعة
المفتي السابق علي جمعة

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

#

هكذا إختارت

#

يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

#

"قريبي إخواني وحرق سيارتي رغم معرفته بهذا الأمر"

الرسول

علي جمعة

النبى

القران

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سر عدم تفسير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ القرآن الكريم كاملًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعطى القرآن مرونة فى كل الأحوال.

وقال "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن النبي لم يفسر القرآن كاملًا لكي لا يقيده ويفتح باب الاجتهاد؛ وذلك لأن القرآن الكريم مطلق.

وأكد أن هذا الأمر يعطي القرآن مرونة في الأحوال ومرونة في الأشخاص ومرونة في الزمان ومرونة في المكان، باعتباره مصدر مطلق صالح لكل زمان ومكان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنجلترا وإسبانيا
» «كين»: «راموس» لم يفعل ما يؤذي محمد صلاح
» 12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق
» إحالة رئيس هيئة التأمين الصحي للجنايات
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» والد «منى المذبوح» يهدد بالانتحار
» مفاجأة.. غانا تسقط أمام كينيا بهدف «أبوكو»
» حقيقة هروب تامر عبدالمنعم خارج مصر
» العراق.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 7
» إصابة ضابط و10 مجندين في حادث
» بالفيديو.. نيجيريا تقسو على سيشيل بثلاثية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية