لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟

08 سبتمبر 2018 - 07:31 م

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سر عدم تفسير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ القرآن الكريم كاملًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعطى القرآن مرونة فى كل الأحوال.

وقال "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن النبي لم يفسر القرآن كاملًا لكي لا يقيده ويفتح باب الاجتهاد؛ وذلك لأن القرآن الكريم مطلق.

وأكد أن هذا الأمر يعطي القرآن مرونة في الأحوال ومرونة في الأشخاص ومرونة في الزمان ومرونة في المكان، باعتباره مصدر مطلق صالح لكل زمان ومكان.