شواطئ البحر الأحمر تنجح في جذب أنظار الإعلام الصربي

08 سبتمبر 2018 - 07:37 م

نجحت محافظة البحر الأحمر في جذب انتباه وسائل الإعلام الصربية للمحافظة من خلال استقبال وفد إعلامى صربي رفيع المستوى يضم أقدم وأشهر وسائل الإعلام بصربيا، والذين أشاروا إلى مدى إعجابهم بمدينة الغردقة وسحر البحر الأحمر حيث تركت الزيارة انطباعًا مميزًا لديهم ولما وجدوه من المعاملة الراقية لشعبها الودود .





جاء ذلك خلال لقاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الذى تم اليوم السبت بالوفد الإعلامى الصربى ، يضم الوفد صحفيين لأشهر الصحف والمجلات وإعلاميي التليفزيون الحكومى الصربى وعددًا من القنوات التليفزيونية الصربية، بناءً على تنسيقات بين المحافظ وسفير صربيا وأيضًا السفير المصرى بصربيا لاستضافة ممثلى وسائل الإعلام الصربي لنقل و جذب السائح الصربى للبحر الأحمر وتحقيق أفضل دعاية ممكنة .





رحب المحافظ بالوفد مشيرا إلى أن اللقاء يأتى لتوطيد العلاقات بين البلدين حيث تصادف الذكرى 110 على العلاقات الدبلوماسية بين بلجراد والقاهرة فهناك تاريخ طويل من العلاقات بين الشعبين ويجب أن يتم زيادة التعاون فى الفترة القادمة وخاصة فى مجال السياحة .





وأوضح عبدالله المصالح المشتركة بين البلدين فى مجال السياحة حيث إن صربيا بدون طلالة بحرية مما يشير إلى حاجتهم للسياحة الشاطئية وهو ما تمتلكه محافظة البحر الأحمر من جمال للشواطئ وتحقيقا لرغبة المواطن الصربى للبحث عن قضاء إجازته على الشاطئ ، ونحن نريد زيادة السائحين بالغردقة ومرسى علم لذا فهناك مصالح متبادلة لإنجاح هذا القطاع .





وأشار عبدالله إلى دور الإعلام الهام فى اعلام المواطن الصربى بجمال وروعة شواطئ البحر الأحمر ولن تحدث المصداقية لديهم إلا عن طريق وسائل الإعلام الخاصة بهم ، وتأتى هذه الزيارة ليقوم الوفد بالمشاهدة بانفسهم ونقل الصورة الى الشعب الصربى للأمن والأمان الذى تتمتع به الغردقة وتجول السائحين بشوارعها فى الساعات الأولى من الصباح .





تمنى المحافظ لهم إقامة سعيدة بالغردقة وأن يعاودوا الزيارة مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن من يزور البحر الأحمر لا يستطيع التوقف عن زيارتها باستمرار ، والمحافظة على استعداد تام بمنتجعاتها وشواطئها ومطاراتها لاستقبال ملايين السائحين من جميع دول العالم .







