«عازر» ترد على نشر صورتها على غلاف «صوت الأزهر»

08 سبتمبر 2018 - 07:50 م







جدل واسع تفجر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية قيام جريدة "صوت الأزهر" في عددها الأخير، بنشر صور على صفحتها الأولى وفي سابقة أولى من نوعها، لنساء غير محجبات، ما أثار انقسامات ما بين مؤيد ومعارض.

وبررت الجريدة الأسبوعية، ذلك بأنه يأتي تزامنًا مع الذكري الرابعة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني، وبالتزامن مع حملة الأزهر التي دشنها مؤخرًا للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات والسيدات في مصر.

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وإحدى السيدات التي تصدرت صورتن جريدة "صوت الأزهر"، إن منح الجريدة لعدد كبير من السيدات المصريات، مسلمات ومسيحيات، محجبات وغير محجبات الفرصة لكتابة آرائهن على صفحاتها، ووضع صورهن على غلافها، خطوة هامة ورسالة لكل المتشددين أن مؤسسة الأزهر تحافظ على حقوق المرأة وتعترف بحق المواطنة في مصر، وأن الأزهر عاد إلى سابق عهده في الحفاظ على الهوية المصرية والقيام بالدور التنويري في مصر.

وأضافت عازر لـ "المصريون": "فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر قام بإعطائها الكلمة أولاً كسيدة مسيحية في عدد من المؤتمرات التي حضرتها برعاية مؤسسة الأزهر، وهذا يدل علة سماحته وإيمانه بحق المواطنة في مصر وهذا ليس غريب عليه إطلاقًا".

وأكدت عازر أن "الأزهر من أكبر المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي ويمثل السماحة الدينية والمجتمع الإسلامي الوسطي، ومؤسسة الأزهر بالتعاون مع القيادة السياسية في مصر يحافظان على الثوابت الوطنية والدينية في مصر".







