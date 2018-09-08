  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

مصر

بث مباشر.. مباراة مصر والنيجر

خالد الجندي

«خالد الجندي» يكشف سبب لجوء الشباب للانتحار

إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟

إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟

عازر

«عازر» ترد على نشر صورتها على غلاف «صوت الأزهر»

المفتي السابق علي جمعة

لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟

قضية فض رابعة

دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»

قصف إيراني على شمال العراق

12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق

حمدين صباحي

ماذا قال «صباحي» عن «إعدامات الإخوان»

أرشيفية

مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»

تأجيل محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

قضايا وحوادث

امل فتحي عبدالوهاب
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

#

تأجيل محاكمة "أمل فتحي" بالتحريض على قلب نظام الحكم

#

اليوم.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

#

اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

محكمة الجنح

6ابريل

قلب نظام الحكم

امل فتحى

أجلت محكمة جنح المعادى، محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم لجلسة 22 سبتمبر القادم

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، و الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنجلترا وإسبانيا
» «كين»: «راموس» لم يفعل ما يؤذي محمد صلاح
» 12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق
» إحالة رئيس هيئة التأمين الصحي للجنايات
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» والد «منى المذبوح» يهدد بالانتحار
» مفاجأة.. غانا تسقط أمام كينيا بهدف «أبوكو»
» حقيقة هروب تامر عبدالمنعم خارج مصر
» العراق.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 7
» إصابة ضابط و10 مجندين في حادث
» بالفيديو.. نيجيريا تقسو على سيشيل بثلاثية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية