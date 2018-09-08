لابد من الاقتداء بمحافظ دمياط في هذا الإجراء

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البرلمان

المواكب

المحافظات

محافظ دمياط

قرار صائب

دفع قرار الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بإلغاء الموكب المصاحب لتحركاتها، بهدف توفير النفقات، أعضاء مجلس النواب، إلى المطالبة بتعميم الفكرة بجميع محافظات الجمهورية، لا سيما أن ذلك سيسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن قرار محافظ دمياط سابقة لم تحدث من قبل، مطالبًا باقي المحافظين بالاقتداء بـها، والسير على نهجها.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف أن "الدولة دائمًا تطالب المواطنين بترشيد الإنفاق والاستهلاك، وقرار محافظ دمياط سيعطي انطباعًا بأن المسؤولين هم الآخرون يطبقون القرارات على أنفسهم، ما يحفز المواطنين على الاستجابة لمطالب الدولة".

وأوضحت، أن "ترشيد النفقات لا يكون فقط بإلغاء المواكب، ولكن هناك طرق أخرى لابد من إتباعها، فمثلًا أعداد المستشارين الموجودين بالمحافظات مبالغ فيه، فضلًا عن أنه بلا جدوى حقيقية، ومن ثم لابد من التخلص من عبئهم". 

وقال سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات البرلمانية، إن "إلغاء مواكب المحافظين هي خطوة تثبت أن هناك مسئولين يسعون إلى تخفيف النفقات على الدولة".

وأضاف: "توفير النفقات من قبل بعض المسئولين خطوة جيدة تخدم الدولة، وتساعد على تقليل ديونها".

ووصف مصر بأنها "بلد آمن، واستخدام مثل هذه المواكب لحماية المسئولين يمكن أن يحدث إذا تطلب الأمر ذلك، لكن ما نراه من مجهود واضح على أرض الواقع من الأمن، يؤكد أن مثل هذه المواكب ليس لها مكان في بلادنا".

فيما وصفت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار محافظ دمياط، بأنه قرار صائب ويصب في الصالح العام للبلاد.

وقالت، إنه يجب تعميم هذا القرار على جميع المحافظات، مؤكدة أن ما قامت به ميخائيل هو مثال يحتذى في الاهتمام بمصالح البلاد وترشيد الإنفاق العام .

وعقب اختيار ميخائيل، لمهام محافظ دمياط الجديد، اتخذت عدد من الإجراءات القوية وقامت بالعديد من النشاطات الملحوظة، وكان من بين قراراتها المهمة إلغاء مواكب المحافظ، حيث أصدرت تعليمات بعدم اصطحابها للموكب المعتاد الذي يصاحب المحافظين في تحركاتهم وذلك بهدف توفير النفقات وترشيدها.


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