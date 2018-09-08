«خالد الجندي» يكشف سبب لجوء الشباب للانتحار

08 سبتمبر 2018 - 08:10 م

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المخدرات هي السبب الرئيسي لوصول الإنسان لمرحلة "اليأس"، لأنها تعمل على تدمير خلايا المخ، فتمنع الإنسان من التفكير بشكل سوى، مما تدفعه للجريمة، وهذه هى المرحلة الأولى من مراحل الوصول للانتحار.

وأضاف "الجندى"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc "، أن المرحلة الثانية وهى مرحلة "الاكتئاب"، يبدأ فيها الإنسان لوم نفسه بأفعاله غير العقلانية، وهو تحت تأثير المخدرات، فيحاول تبرير الأمور من وجهة نظره، فينعزل عن العالم.

وحذر الشيخ خالد الجندى من المرحلة الثالثة والأخيرة وهى مرحلة "الانتحار" تعقيبا على الشاب المنتحر تحت عجلات السكة الحديد، قائلا: "هو لم يقفز على شريط سكة حديد، بل قفز إلى جهنم".

وشدد "الجندي"، على أن ما انتشر مؤخرًا من الانتحار أسفل عجلات المترو، وقتل الأم لأبنائها، ليس ظاهرة.

وأضاف "مصر بها 100 مليون مواطن، ومن الطبيعي أن يحدث بها تحرش، وانتحار، وأب يقتل أولاده، وابن يقتل أبيه، فانتحار 10 أشخاص من بين 100 مليون ليست ظاهرة، وإن كان كلام مؤلم يستحق الوقوف أمامه، وإنما هي حالات فردية، موجودة في جميع دول العالم".

وتابع: أن الانتحار ليس ظاهرة في المجتمع المصري، وإنما نتيجة وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الأخبار وقت حدوثها فتحدث حالة فزع لدى المصريين، وأعداء الوطن يحاولون تضخيم المسألة لترويج أن المصريين ينتحرون ويقتلون أولادهم.



