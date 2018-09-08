سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

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البحرالأحمر

وقف مركبين.

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.97جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنكي الأهلى المصرى وبنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وفى بنكي القاهرة والبنك التجارى سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.84  جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.97 جنيه.


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