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حلا شيحة: الحياة أكثر جمالًا

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الحجاب

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لها على موقع "إنستجرام"، داعية جمهورها بالإيجابية والابتسام مع الحياة لجعلها أجمل.

وقالت "حلا"، معلقة على الصورة، "ابتسم وأجعل الحياة أكثر جمالا.. كن إيجابيا مهما حدث، حافظ على ابتسامتك".

وكانت قد أعلنت حلا شيحة عودتها إلى التمثيل بعد قرار خلعها الحجاب واعتزل دام 12 عامًا، وأثار الخبر جدلا واسعا، مؤكدة فى تصريحاتها أن قرار العودة للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة، وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة فى قرار العودة.



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