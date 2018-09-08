انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

08 سبتمبر 2018 - 08:47 م

أحدث مقترح بإقامة تمثال للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والحائز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في العام الماضي، انقسامًا داخل مجلس النواب.

وطالب النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بضرورة صنع تمثال لصلاح، على أن يوضع في مداخل الملاعب التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني مع المنتخبات العالمية، على رأسها إستاد القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف البطيخي لـ "المصريون": "تكريم صلاح بعمل تمثال له هو أقل تقدير له على رفعه اسم مصر عاليًا في جميع المحافل العالمية وحتى يصبح نموذجًا وقدوة لجميع الشباب في مصر".

وأشار إلى أنه "يجب عمل متحف رياضي في بعض الملاعب المصرية، على غرار الدول الأوربية، يضم جميع اللاعبين المصريين، الذين حققوا إنجازات كبرى في التاريخ الكروي المصري".

في المقابل، طالب النائب سمير موسي عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بضرورة تأجيل فكرة عمل تمثال لصلاح في الوقت الراهن على أن يتم ذلك مستقبلاً.

وأضاف لـ "المصريون": "عمل تمثال للاعب لمحمد صلاح في الوقت الحالي سيحبط زملاءه من اللاعبين في المنتخب الوطني لاقتصار التكريم عليه فقط، وسيؤدي إلى خفض الروح المعنوية للاعبي منتخب مصر".

وأكد موسى، أن "تأجيل فكرة صنع تمثال لمحمد صلاح لا يقلل من قيمته الكروية فحسب بل هو من أفصل اللاعبين في التاريخ المصري والعالمي، ولا أحد ينكر إسهامه في الوصول بالكرة المصرية إلى العالمية".