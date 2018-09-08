» بدراوي: رئيس "الوفد" له سلطة إيقاف أي عضو

08 سبتمبر 2018 - 08:51 م

أصدر حزب "الوفد"، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بيان منذ قليل أعلن فيه إيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد عضو حزب الوفد، وعضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، وذلك "بعد وقائع تستلزم التحقيق بشأنها وعرض كافة الوقائع علي الهيئة العليا للحزب"، بحسب البيان.

من جانبه قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إنه من حق رئيس الحزب إيقاف أي عضو داخل إذا كانت هناك مبررات قوية لذلك.

وأوضح "بدراوي"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن الإيقاف جاء بقرار من المكتب التنفيذي للحزب والذي يتكون من نواب رئيس الحزب والسكرتير العام للحزب بالإضافة إلى رئيس الحزب الذي يترأس المكتب التنفيذي.

وأكد "بدراوي" أن قرار إيقاف نائب الوفد لم يأت من فراغ، فهناك مبررات قوية لهذا القرار سيعرضها المكتب التنفيذي للوفد علي اجتماع الهيئة العليا للحزب قريبا.