الشوط الأول.. مصر تتقدم على النيجر بثلاثية

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مصر

الشوط الاول

النيجر

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر أمام النيجر، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة  لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى وضغط على النيجر منذ البداية بغية إحراز هدف مبكر.

وكان للفراعنة ما أرادو واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء نتيجة وجود خطأ ضد محمد صلاح، وفي الدقيقة 3 تصدى محمد صلاح ركلة الجزاء ولكن حارس النيجر نجح في التصدي لها.

وبعد 6 دقائق أرسل أحمد المحمدي كرة عرضية من الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى رأس صلاح ولكن حارس النيجر كان لها بالمرصاد مرة أخرى.

وتلقى مروان محسن تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 13 ليرسلها إلى الزاوية اليمنى لحارس النيجر لتسكن الشباك وإحراز الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 18 استلم تريزيجيه كرة داخل منطقة الجزاء وانفرد بحارس النيجر ويرسلها إلى الجهة اليسرى ولكن الكرة تضل الطريق إلى خارج الملعب.

وبعد مرور دقيقة أخرى أحرز أيمن أشرف الهدف الثاني بعد استغلال خطأ من مدافعي وحارس النيجر ويرسل الكرة داخل الشباك الخالي.

وفي الدقيقة 25، أهدر مروان محسن انفرادًا صحيحًا بحارس النيجر ولكنه سدد الكرة في يده، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث بعد إهدار ركلة الجزاء بعد تصدي الحارس للكرة ولكن اللاعب تابعها وأرسلها للشباك.

وفي الدقيقة 36 أرسل محمد صلاح تمريرة رائعة لتريزيجيه أمام المرمى الخالي ولكن مدافع النيجر نجح في إنقاذ الموقف لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأهدر لاعبو المنتخب الوطني العديد من الفرص التي أتيحت لهم ولكنهم تسابقوا في إهدارها لينهي الحكم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.


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