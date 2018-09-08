» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الإعدام

الجماعة الإسلامية

الإخوان

مكتب الارشاد

فض رابعة

قضت محكمة الجنايات اليوم بإعدام عدد كبير من قيادات التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض رابعة"، والذين صدر بحقهم، اليوم السبت، حكم بالإدانة من الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والبالغ عددهم الإجمالى 739 متهمًا في مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان والمكاتب الإدارية بالمحافظات.

وتضمن الحكم فى قضية فض رابعة المقيدة تحت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، وتحمل رقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، 13 قرارا منفصلًا ما بين معاقبة 75 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ47 قياديًا فى مقدمتهم محمد بديع، وعقوبات بمدد متفاوتة، كالتالى:

أولا: انقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم.

ثانيا: معاقبة 75 قياديًا بجماعة الإخوان بالإعدام شنقا.

ثالثا: بمعاقبة 47 متهمًا بالسجن المؤبد.

رابعا: بمعاقبة 374 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة.

خامسا: بمعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات.

سادسا: بمعاقبة 215 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات.

ثامنا: إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث.

تاسعا: حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث.

عاشرا: عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية.

الحادى عشر: وضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

الثانى عشر: رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين.

ثالث عشر: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.



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