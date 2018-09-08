مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم

08 سبتمبر 2018 - 09:11 م

كشف التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن مصر تُعد الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، فيما تُعد فرنسا أكثر الدول التي يزورها السياح، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التقرير، قفزت أعداد السياح الزائرين في مصر منذ عام 2017 مقارنة بـ2016، بنسبة 55.1 بالمائة، بما يعادل 8.6 ملايين سائح، الأمر الذي عدّته ديلي ميل "تحوّلًا كبيرًا".

وأضافت أنه في عام 2010 استقبلت مصر 14.7 مليون سائح، وانخفض العدد لـ5.2 ملايين في 2016 بعد تعليق الرحلات الجوية مع روسيا على خلفية سقوط الطائرة الروسية والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأشارت إلى أن مصر تجتذب قطاعًا كبيرًا من السياح الذي يتوافدون لاكتشاف آثارها التاريخية ومعالمها الفريدة، بما في ذلك الأهرامات وأبو الهول.

ووفق التقرير، حلّت دولة توجو الأفريقية، التي قفز عدد السياح إليها بنسبة 46.7 بالمائة العام الماضي، بعد مصر كثاني أسرع الوجهات السياحية نموًا، تلتها فيتنام بنسبة 29.1 بالمائة، ثم فلسطين بـ25.7 بالمائة.

يذكر أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنسبة 83.3 بالمائة لتبلغ حوالى 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنحو 37.1 بالمائة إلى 2.383 مليون سائح، في حين بلغ عدد الليالى السياحية بلغ 23.8 مليون ليلة فى الربع الأول من 2018، حسب وكالة رويترز.