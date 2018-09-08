  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

أسعار الأرز تُشعل أزمة بين الحكومة والمزارعين

عمرو موسى

عمرو موسى يتدخل لإنقاذ حزب الوفد

طماطم

هذه أسباب فيروس الطماطم «الذي لا يمكن مقاومته»

محمود سعد

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟

السياحة فى مصر

مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم

محمد صلاح والبرلمان

انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

حمدين صباحي

ماذا قال «صباحي» عن «إعدامات الإخوان»

قضية فض رابعة

دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

آخر الأخبار

محمود سعد
محمود سعد

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

فيديو.. محمود سعد: "انتبهوا"

#

محمود سعد يلقى أحد أفراد فريق عمله فى النيل

#

إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

#

رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

النيل

محمود سعد

جزيرة الدهب

قال الإعلامى محمود سعد، إن أحد الشخصيات "المهمة"، حسب وصفه حاولت السيطرة على جزيرة الدهب وسط النيل، فى أول الألفينيات، مؤكدًا أن مشاريع بيع الجزيرة لم تكن وليدة اليوم.

وقال "سعد"، فى تغريدة لحساب منسوب له على موقع "تويتر": "في أول الألفينات كان فيه مشروع لبيع جزيرة الذهب، يوم الصبح لقيت يوسف شاهين بيتصل بيا إنت فين؟ نزل من بيته وراح لأهالي الجزيرة ووقف معاهم وقالهم محدش هيقدر ياخد منكم الجزيرة".

وأضاف فى تغريدته التى لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة معلوماتها، "وقف المشروع بسببه وعملنا وقتها موضوع في مجلة صباح الخير، حسب ما سمعنا فيه حد مهم  شاف الجزيرة وعجبته".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية
» بث مباشر.. مباراة إنجلترا وإسبانيا
» الإمارات تدعو لإعادة مراجعة الدور العربي تجاه سوريا
» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها
» 8 نواب يستقيلون من «نداء تونس» ويلتحقون بـ«الائتلاف الوطني»
» بدراوي: رئيس "الوفد" له سلطة إيقاف أي عضو
» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟
» لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟
» 12 قتيلًا في قصف إيراني على شمال العراق
» مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية