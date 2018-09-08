محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

08 سبتمبر 2018 - 09:23 م

قال الإعلامى محمود سعد، إن أحد الشخصيات "المهمة"، حسب وصفه حاولت السيطرة على جزيرة الدهب وسط النيل، فى أول الألفينيات، مؤكدًا أن مشاريع بيع الجزيرة لم تكن وليدة اليوم.

وقال "سعد"، فى تغريدة لحساب منسوب له على موقع "تويتر": "في أول الألفينات كان فيه مشروع لبيع جزيرة الذهب، يوم الصبح لقيت يوسف شاهين بيتصل بيا إنت فين؟ نزل من بيته وراح لأهالي الجزيرة ووقف معاهم وقالهم محدش هيقدر ياخد منكم الجزيرة".

وأضاف فى تغريدته التى لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة معلوماتها، "وقف المشروع بسببه وعملنا وقتها موضوع في مجلة صباح الخير، حسب ما سمعنا فيه حد مهم شاف الجزيرة وعجبته".