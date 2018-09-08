» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية

حقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا على النيجر، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى وضغط على النيجر منذ البداية بغية إحراز هدف مبكر.

وكان للفراعنة ما أرادو واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء نتيجة وجود خطأ ضد محمد صلاح، وفي الدقيقة 3 تصدى محمد صلاح ركلة الجزاء ولكن حارس النيجر نجح في التصدي لها.

وبعد 6 دقائق أرسل أحمد المحمدي كرة عرضية من الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى رأس صلاح ولكن حارس النيجر كان لها بالمرصاد مرة أخرى.

وتلقى مروان محسن تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 13 ليرسلها إلى الزاوية اليمنى لحارس النيجر لتسكن الشباك وإحراز الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 18 استلم تريزيجيه كرة داخل منطقة الجزاء وانفرد بحارس النيجر ويرسلها إلى الجهة اليسرى ولكن الكرة تضل الطريق إلى خارج الملعب.

وبعد مرور دقيقة أخرى أحرز أيمن أشرف الهدف الثاني بعد استغلال خطأ من مدافعي وحارس النيجر ويرسل الكرة داخل الشباك الخالي.

وفي الدقيقة 25، أهدر مروان محسن انفرادًا صحيحًا بحارس النيجر ولكنه سدد الكرة في يده، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث بعد إهدار ركلة الجزاء بعد تصدي الحارس للكرة ولكن اللاعب تابعها وأرسلها للشباك.

وفي الدقيقة 36 أرسل محمد صلاح تمريرة رائعة لتريزيجيه أمام المرمى الخالي ولكن مدافع النيجر نجح في إنقاذ الموقف لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأهدر لاعبو المنتخب الوطني العديد من الفرص التي أتيحت لهم ولكنهم تسابقوا في إهدارها لينهي الحكم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وبعكس الشوط الأول، جاء الثاني مختلفًا وقلت فيه هجمات المنتخب الوطني وحاول النيجر في عدد من المرات تهديد مرمى محمد الشناوي حارس الشناوي.

في الدقيقة 58 نجح محمد الشناوي في الذود عن مرماه وتصدى لقذيفة من لاعب النيجر لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 63، سدد محمد صلاح كرة من فوق الحارس ولكن الكرة لم تسكن الشباك.

وقبل نهاية المباراة بـ17 دقيقة، أحرز صلاح محسن الهدف الرابع للمنتخب الوطني، بعد تلقيه تمريره رائعة من محمد صلاح وسددها مباشرة لتسكن في الزاوية اليمنى لحارس النيجر.

وفي الدقيقة 86، لعب أحمد المحمدي كرة عرضية وحولها صلاح برأسه داخل الشباك ليعلن تسجيل الهدف الخامس للفراعنة.

وفي الدقيقة 92، اختتم محمد النني مهرجان الاهداف بتسجيله الهدف السادس بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لينهي الحكم المباراة بفوز الفراعنة بسداسية دون رد.

بهذه النتيجة، احتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط، متساويًا مع تونس الذي سيلتقي مع سوازيلاند غدًا الأحد، فيما جاء النيجر رابعًا وفي ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.