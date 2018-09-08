» إحباط هجوم حوثي بـ"زورق مفخخ" في البحر الأحمر

أعلنت السعودية، مساء السبت، "إحباط عملية لاستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر بواسطة زورق حوثي مفخخ".
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، عملية تفجير كانت تخطط ميليشيا الحوثي الانقلابية فيها لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ".
ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه إن " تحالف دعم الشرعية تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته الميليشيا الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر".
ولفتت "المصدر إلى أن الفرق العسكرية البحرية في الجيش اليمني تمكنت من اعتراض الزورق حتى تمكنت من إيقافه في إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان".
وأضاف المصدر أن "الزورق المفخخ كان يحمل عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز 35 ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن التجارية هناك".
وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غربي اليمن، ومؤخرا استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين.