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إحباط هجوم حوثي بـ"زورق مفخخ" في البحر الأحمر

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المصريون ووكالات

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أعلنت السعودية، مساء السبت، "إحباط عملية لاستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ‏بواسطة زورق حوثي مفخخ". 
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش ‏اليمني، ‏عملية تفجير كانت تخطط ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية فيها ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ".
ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه إن " تحالف ‏دعم الشرعية تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته ‏الميليشيا ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر".‏
ولفتت "المصدر إلى أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني تمكنت ‏من اعتراض الزورق حتى تمكنت من ‏إيقافه في إحدى الجزر ‏غير الآهلة بالسكان".‏
وأضاف المصدر أن "الزورق المفخخ كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏35 ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك".
وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غربي اليمن، ومؤخرا استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين. 

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